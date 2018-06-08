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أبها.. إنقاذ «عشريني» فُقد في منحدر صخري وعر

أبها.. إنقاذ «عشريني» فُقد في منحدر صخري وعر
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تواصل – متابعات:

باشر مدني أبها مساء اليوم بلاغاً عن شاب سعودي (21 عاماً) مفقود بالقرب من منتزه السحاب السياحي؛ وذلك في أحد المنحدرات الجبلية الصخرية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أنه تم مباشرة الحالة بموقع فقدان الشاب والبحث عنه حيث تم العثور عليه بمنحدر صخري وعر بمسافة تقدر بـ300 متر من الأعلى، فيما عملت فرق الإنقاذ على استخراجه ورفعه للأعلى بواسطة الحبال والنقالة عبر الممرات الصخرية إلى موقع تمركز الآليات.

وأشار إلى أنه تم نقله للمستشفى عن طريق مسعفي الهلال الأحمر للكشف عن صحته إثر تعرضه لإصابات خفيفة، لافتاً إلى أن حالته الصحية مستقرة، فيما تم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم من إجراءات.

 

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