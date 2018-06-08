الجيش اليمني يستعيد «جبل بوانة» في الجوف

تواصل – واس:

حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدماً ميدانياً ‏جديداً في محافظة الجوف وحررت جبل بوانة ‏المطل على وادي خب.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش ‏الوطني بقيادة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي ‏استعادت الجبل المطل على وادي خب بعد معارك ‏عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ‏إيران.

وأشار المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية – إلى أن الجيش تقدم أكثر من كيلومتر في ‏وادي خب.

وتصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته ميليشيا ‏الحوثي على مواقع في منطقة مزوية بمديرية ‏المتون غرب المحافظة سقط على إثرها عددٌ من ‏عناصر الميليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية السادسة أعلنت ‏مديرية المتون منطقة معادية بعد ‏أن حولتها ‏ميليشيا الحوثي إلى ثكنة عسكرية.

وطالبت قيادة المنطقة في بيان سكان المديرية ‏بإخلاء المنطقة ابتداءً من أمس.