الجيش اليمني يستعيد «جبل بوانة» في الجوف

تواصل – واس:
حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدماً ميدانياً جديداً في محافظة الجوف وحررت جبل بوانة المطل على وادي خب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش الوطني بقيادة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي استعادت الجبل المطل على وادي خب بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشار المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إلى أن الجيش تقدم أكثر من كيلومتر في وادي خب.
وتصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على مواقع في منطقة مزوية بمديرية المتون غرب المحافظة سقط على إثرها عددٌ من عناصر الميليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية السادسة أعلنت مديرية المتون منطقة معادية بعد أن حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنة عسكرية.
وطالبت قيادة المنطقة في بيان سكان المديرية بإخلاء المنطقة ابتداءً من أمس.