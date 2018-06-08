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6 علامات تدل على وجود خلل بـ«الكلى»

6 علامات تدل على وجود خلل بـ«الكلى»
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تواصل – وكالات:

تؤدي الكُلى وظيفة مهمة للحفاظ على صحة الجسم؛ حيث تعمل على تصفية ما يقرب من 120 إلى 150 لتراً من الدم يومياً؛ ولذلك تعد مصفاة الجسم الطبيعية ضد السموم.

وتعمل الكلى وفقاً لما ذكره موقع “healthythings” على الحفاظ على استقرار الدم، ومنع تراكم النفايات في الجسم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتنظيم ضغط الدم، وتقوية العظام.

ومع ذلك فإنه غالباً ما يصيب الضرر الكلى، ويسبب مضاعفات كبيرة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً الآتي:

1 – تورم الجسم خاصة في مناطق الساق والكاحل واليد والوجه والقدمين، ويحدث ذلك حال اختراق وظيفة الكلى.

2 – حالة إعياء بالجسم نتيجة حاجة الجسم لخلايا الدم الحمراء التي تنتجها الكلى، فحال انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء؛ فإن الشخص غالباً ما يعاني من تلف في العضلات، وفقر دم حاد، وإرهاق، وتلف في الدماغ.

3 – الطفح الجلدي: الفشل الكلوي يظهر في الغالب بسبب تراكم النفايات في الجسم، ويمكن أن يسبب طفحاً جلدياً وحكة.

4 – آلام الظهر واحدة من أكثر الأعراض التي توضح إصابة الكلى بالتلف، التي يمكن أن تكون بسبب عدوى في الكلى أو حصوات الكلى.

5 – الشعور بوجود طعم معدني في الفم بسبب تراكم النفايات في الدم.

6 – تغير معدلات التبول وانخفاضها مع تغير لون البول إلى اللون الشاحب.

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