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بعد انتشار فيديو يدعو لخلط الزيت بالبنزين.. خبير سيارات محذراً: يدمر الماكينة (فيديو)

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تواصل – متابعات:

فنّد خبیر السیارات حسن كتبي؛ ما جاء من مزاعم في مقطع فیديو جرى تداوله يدعو مصوره إلى خلط الزيت مع البنزين، للتغلب على استھلاك البنزين بعد ارتفاع سعره.

وقال كتبي في مقطع نشره عبر قناته في “يوتیوب” الیوم الخمیس إن ما يدعو له صاحب المقطع يؤدي إلى إتلاف كامل لعدة أجزاء في محرك السیارة.

وأضاف أن الزيت ثقیل وإذا خلط مع البنزين، سیتسبب في مشاكل وإتلاف كامل الماكینة، والبخاخات، والصمامات، والبساتم، والبواجي، محذراً كل من شاھد المقطع من تجربته.

ووجه كتبي تساؤلاً لو كانت ھذه الفكرة عبقرية ألم يكن من الأولى أن يسبقنا إلیھا مصنعو السیارات في أمريكا وأوروبا، متحدياً صاحب المقطع أن يمشي بسیارته لمدة أسبوعین ويوثق تجربته باختبار وتصوير فعلي للتعرف على نتائج تجربته.

 

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