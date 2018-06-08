ضبط معمل متكامل لتصنيع الخمور داخل مزرعة بالقطيف

تواصل – واس:

تمكنت فرق الدوريات والطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية، بالتنسيق والمشاركة مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة القطيف، أمس الأربعاء من القبض على (4) أشخاص من المقيمين بعد توفر الأدلة على قيامهم بتصنيع الخمور بإحدى المزارع في المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، أن إجراءات تفتيش المزرعة أسفرت عن ضبط معمل متكامل لتصنيع الخمور، وأكثر من 90 ألف لتر من الخمور مهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها، وقد تم إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة.

وأكد المبارك حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مبيناً أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها والقبض على مرتكبي الجرائم لنيل جزائهم العادل.