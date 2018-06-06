فرنسا وكندا تشكلان مجلس دفاع مشترك نهاية العام

تواصل – وكالات:

قررت فرنسا وكندا تشكيل مجلس دفاع مشترك تحت عنوان “مجلس التعاون الفرنسي-الكندي في مجال الدفاع” سينعقد في نهاية العام الحالي، لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال مسؤول حكومي لم يذكر اسمه لوكالة” أ ف ب” الفرنسية إن “مجلس الدفاع الوزاري المشترك سيدعى للانعقاد بحلول نهاية العام 2018 .. هذه الهيئة من شأنها تعزيز التنسيق بين الجيشين الكندي والفرنسي”، مشيرا إلى أن ولادة هذا المجلس ستسمح لجيشي البلدين بأن يزيدا من عملياتهما المشتركة.

وأضاف المسؤول أن البلدين “يعتزمان” في نهاية المطاف تنفيذ عمليات حفظ سلام مشتركة برعاية الأمم المتحدة.

وأتى قرار تشكيل هذا المجلس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوتاوا الذي التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت المقبلين.

كما اتفق ماكرون وترودو، بحسب المصدر نفسه، على “عقد مجلس وزراء فرنسي-كندي مشترك برئاسة كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي”، على أن يلتئم هذا المجلس مرة كل عامين “على الأقل” بهدف “تقييم هذا التعاون المعزز وتنمية الأنشطة المشتركة”.

يشار إلى أن فرنسا تعقد مجالس وزراء مشتركة مع كل من ألمانيا وحكومة إقليم كيبيك.