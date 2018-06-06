فرنسا وكندا تشكلان مجلس دفاع مشترك نهاية العام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

مدير «جمرك حالة عمار» يكشف الحيل الخبيثة للمهربين

مدير «جمرك حالة عمار» يكشف الحيل الخبيثة للمهربين

خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر

خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر

فرنسا وكندا تشكلان مجلس دفاع مشترك نهاية العام

فرنسا وكندا تشكلان مجلس دفاع مشترك نهاية العام
0

تواصل – وكالات:

قررت فرنسا وكندا تشكيل مجلس دفاع مشترك تحت عنوان “مجلس التعاون الفرنسي-الكندي في مجال الدفاع” سينعقد في نهاية العام الحالي، لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال مسؤول حكومي لم يذكر اسمه لوكالة” أ ف ب” الفرنسية إن “مجلس الدفاع الوزاري المشترك سيدعى للانعقاد بحلول نهاية العام 2018 .. هذه الهيئة من شأنها تعزيز التنسيق بين الجيشين الكندي والفرنسي”، مشيرا إلى أن ولادة هذا المجلس ستسمح لجيشي البلدين بأن يزيدا من عملياتهما المشتركة.

وأضاف المسؤول أن البلدين “يعتزمان” في نهاية المطاف تنفيذ عمليات حفظ سلام مشتركة برعاية الأمم المتحدة.

وأتى قرار تشكيل هذا المجلس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوتاوا الذي التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت المقبلين.

كما اتفق ماكرون وترودو، بحسب المصدر نفسه، على “عقد مجلس وزراء فرنسي-كندي مشترك برئاسة كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي”، على أن يلتئم هذا المجلس مرة كل عامين “على الأقل” بهدف “تقييم هذا التعاون المعزز وتنمية الأنشطة المشتركة”.

يشار إلى أن فرنسا تعقد مجالس وزراء مشتركة مع كل من ألمانيا وحكومة إقليم كيبيك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجبير» يستعرض مجهودات المملكة الإغاثية باليمن مع وفد الخارجية الفرنسية

«الجبير» يستعرض مجهودات المملكة الإغاثية باليمن مع وفد الخارجية الفرنسية

شاهد.. كيف أنقذ مهاجر مالي طفلاً فرنسياً على طريقة «سبايدرمان»؟ (فيديو)

شاهد.. كيف أنقذ مهاجر مالي طفلاً فرنسياً على طريقة «سبايدرمان»؟ (فيديو)

مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين جراء حادث طعن في باريس

مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين جراء حادث طعن في باريس

سفير المملكة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس العموم الكندي

سفير المملكة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس العموم الكندي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد
ما «سر» الضجة التي أثارتها «مُغنية تونسية» حول منعها من أداء العمرة؟!
تقارير وحوارات

ما «سر» الضجة التي أثارتها «مُغنية تونسية» حول منعها من أداء العمرة؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>