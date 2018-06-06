بالفيديو.. أشهر بحيرات الملح تختفي من إيران

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نشر موقع “فرانس إنفو” تقريرًا عن بحيرة أورميا التي كانت منذ عشرين عامًا واحدة من أكبر البحيرات المالحة في العالم، والتي أصبحت مهددة بالاختفاء من إيران، بسبب الاحترار العالمي والسدود التي جففت الموارد التي كانت تغذيها، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة اقتصادية وبيئية خطيرة.

وقال الموقع: ‘‘ظاهرة التربة الجافة والأراضي غير الخصبة واختفاء الأنهار، انتشرت في إيران التي باتت تفتقر إلى المياه؛ إنها نقطة ضعف وأحد الأخطار التي تهدِّد استقرار البلاد اليوم‘‘.

وأضاف أن “المزارعين الذين لم يعد بإمكانهم العمل يتظاهرون، وتضطر عشرات العائلات إلى مغادرة القرى، ففي شمال غرب أورميا، أصبحت الصحراء مكان أكبر بحيرة مالحة في الشرق الأوسط قبل عشرين عامًا.