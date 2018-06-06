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مواقع خاصة في «المسجد النبوي» للمرضى وكبار السن

مواقع خاصة في «المسجد النبوي» للمرضى وكبار السن
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وحدة شؤون القدرات الخاصة بإدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 6 مواقع في المسجد وساحاته لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، ليؤدوا فيها صلاتهم.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية صالح العوفي، أن إدارة الخدمات الاجتماعية عملت بالتعاون مع إدارة شؤون الساحات في الوكالة على تخصيص أماكن خاصة لصلاة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما عملت بالتعاون مع إدارة شؤون الزيارة والسقيا بتوفير مياه زمزم وتقديم الطيب لهذه الفئة.

فيما ذكر مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار، أن المواقع التي حددت لصلاة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عددها 3 مواقع على يسار الباب رقم 8 وممر الباب رقم 34 وبجوار باب المجيدي في التوسعة الشمالية، كما خصصت 3 مواقع أخرى في الساحة الجنوبية.

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