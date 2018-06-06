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رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة

رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة
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تواصل – متابعات:

نجحت مجموعة من الشباب اليمنيين عبر حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الإطاحة بسائق دراجة نارية أظهره مقطع فيديو متداول وهو يخطف حقيبة امرأة، في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

وتمكن الشباب من تحديد هوية اللص ومعرفة مكان منزله، فقاموا بمحاصرته والقبض عليه وسلموه للجهات الأمنية، حيث اتضح أنه من أرباب السوابق ومطلوب أمنياً.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين تداولوا مقطعاً مصوراً لأحد اللصوص يقوم بخطف حقيبة امرأة في شارع الجزائر وسط العاصمة صنعاء، ما تسبب في سقوطها بطريقة مرعبة وارتطامها بالأرض، وخلع نقابها وحجابها.

وأثار المقطع موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع المغردون للتعبير عن رغبتهم في توقيع أقصى عقوبة على هذا اللص حتى يكون عبرة لغيرة.

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