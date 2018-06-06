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بقرة عبرت الحدود بطريقة غير شرعية.. فحُكم عليها بالإعدام

بقرة عبرت الحدود بطريقة غير شرعية.. فحُكم عليها بالإعدام
The cow is walking on the road near Maun in Botswana.
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تواصل – متابعات:

لم تكن البقرة بينكا على علم بالإجراءات القانونية التي تحرم عليها عبور بلد أوروبي إلى بلد آخر، فواجهت حكماً بالإعدام من قِبل السلطات البلغارية.

وكانت بينكا (البقرة) قد انفصلت عن قطيعها بالقرب من قرية من القرى البلغارية في يوم من أيام الشهر الماضي، وعبرت الحدود إلى صربيا التي ليست ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي.

وقد أمضى صاحب البقرة وأبناؤه حوالي أسبوعين في البحث عن بقرتهم، وقاموا بالإبلاغ عن اختفائها، وبعد حين تلقى صاحبها عن خبر وجودها في قرية بوسليغراد الصربية، حيث يعتني بها سكان القرية.

ولكن ما لم يكن في الحسبان أنه صُدم بأخبار سيئة أفسدت عليه فرحته، إذ حينما حاول إعادة بقرته إلى بلغاريا منعته سلطات الحدود، وبعد محاولات عديدة، سمحت السلطات البلغارية له بإدخال البقرة إلى البلاد ولكن بشرط إعدامها خلال أيام قليلة.

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