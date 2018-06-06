حاول مساعدة طلابه ففُصل من عمله.. رئيس قسم بجامعة جازان يفقد وظيفته

تواصل – جازان:

أنهت جامعة جازان عقد أكاديمي «رئيس قسم» يعمل بها لمخالفته أنظمتها، بعدما أدانته بتوزيع شهادات بكالوريوس التعليم عن بعد أمام محل عطارة مجاور لمنزله في مدينة أبو عريش، بدلاً من توزيعها داخل الحرم الجامعي.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ أكد المشرف العام على العلاقات والإعلام والمؤتمرات بجامعة جازان علي خواجي أن «سلامة الهدف لم تكن كافية لارتكاب المخالفة الإدارية»، مشدداً على أن «ما أقدم عليه العضو يعد مخالفة إدارية»، لافتاً إلى أن رئيس القسم أقر بخطئه وفق ما ظهر من صور التقطت له خلال تسليمه الوثائق أمام محل العطارة، التي تم تداولها أخيراً بين الطلاب، وبرر فعلته خارج أسوار الجامعة، برغبته في مساعدة الطلاب ممن يعملون رجال أمن ويتعذر حضورهم في وقت الدوام الرسمي.

ولم يتوقع عدد من الطلاب اتصلوا بالأكاديمي لاستلام شهاداتهم، دعوته لهم لتسلمها منه أمام محل للبخور مجاور لمنزله، بعدما حمل الوثائق، وجلس على مقعد منتظرا طلابه.

وأعرب الطالب «م. ف» عن استيائه من هذا الأمر، مبيناً أن فرحته في التخرج، تبددت وهو يتسلم شهادته على قارعة الطريق، بجوار سكن عزاب وعمال حفر البيارات، وقال «لم تبدد رائحة البخور داخل المحل أثر الموقع المجاور، وضاعت فرحتي في غمضة عين، فمن المسؤول عن هذا؟!

وأوضح الخريج “م.ع” أنه اتصل برئيس القسم، الذي دعاه لتسلم شهادته بجوار منزله أيضاً، مبيناً أنه ظن أنها ممازحة، وقال “حضرت للموقع مضطراً، ووجدت صدقاً ما قاله، وطلب مني أتصور معه سيلفي”.