حاول مساعدة طلابه ففُصل من عمله.. رئيس قسم بجامعة جازان يفقد وظيفته

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

مدير «جمرك حالة عمار» يكشف الحيل الخبيثة للمهربين

مدير «جمرك حالة عمار» يكشف الحيل الخبيثة للمهربين

خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر

خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر

حاول مساعدة طلابه ففُصل من عمله.. رئيس قسم بجامعة جازان يفقد وظيفته

حاول مساعدة طلابه ففُصل من عمله.. رئيس قسم بجامعة جازان يفقد وظيفته
0

تواصل – جازان:

أنهت جامعة جازان عقد أكاديمي «رئيس قسم» يعمل بها لمخالفته أنظمتها، بعدما أدانته بتوزيع شهادات بكالوريوس التعليم عن بعد أمام محل عطارة مجاور لمنزله في مدينة أبو عريش، بدلاً من توزيعها داخل الحرم الجامعي.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ أكد المشرف العام على العلاقات والإعلام والمؤتمرات بجامعة جازان علي خواجي أن «سلامة الهدف لم تكن كافية لارتكاب المخالفة الإدارية»، مشدداً على أن «ما أقدم عليه العضو يعد مخالفة إدارية»، لافتاً إلى أن رئيس القسم أقر بخطئه وفق ما ظهر من صور التقطت له خلال تسليمه الوثائق أمام محل العطارة، التي تم تداولها أخيراً بين الطلاب، وبرر فعلته خارج أسوار الجامعة، برغبته في مساعدة الطلاب ممن يعملون رجال أمن ويتعذر حضورهم في وقت الدوام الرسمي.

ولم يتوقع عدد من الطلاب اتصلوا بالأكاديمي لاستلام شهاداتهم، دعوته لهم لتسلمها منه أمام محل للبخور مجاور لمنزله، بعدما حمل الوثائق، وجلس على مقعد منتظرا طلابه.

وأعرب الطالب «م. ف» عن استيائه من هذا الأمر، مبيناً أن فرحته في التخرج، تبددت وهو يتسلم شهادته على قارعة الطريق، بجوار سكن عزاب وعمال حفر البيارات، وقال «لم تبدد رائحة البخور داخل المحل أثر الموقع المجاور، وضاعت فرحتي في غمضة عين، فمن المسؤول عن هذا؟!

وأوضح الخريج “م.ع” أنه اتصل برئيس القسم، الذي دعاه لتسلم شهادته بجوار منزله أيضاً، مبيناً أنه ظن أنها ممازحة، وقال “حضرت للموقع مضطراً، ووجدت صدقاً ما قاله، وطلب مني أتصور معه سيلفي”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. ضبط وافد يدعي العلاج بـ«الحجامة» دون ترخيص

جازان.. ضبط وافد يدعي العلاج بـ«الحجامة» دون ترخيص

أمطار غزيرة على منطقة جازان

أمطار غزيرة على منطقة جازان

مدني جازان يرفع جاهزيته استعداداً لتبعات إعصار «ميكونو» في بحر العرب

مدني جازان يرفع جاهزيته استعداداً لتبعات إعصار «ميكونو» في بحر العرب

الشرطة تكشف ملابسات العثور على جثث مواطن وزوجته وابنتهما داخل مركبة بـ«داير جازان»

الشرطة تكشف ملابسات العثور على جثث مواطن وزوجته وابنتهما داخل مركبة بـ«داير جازان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد
ما «سر» الضجة التي أثارتها «مُغنية تونسية» حول منعها من أداء العمرة؟!
تقارير وحوارات

ما «سر» الضجة التي أثارتها «مُغنية تونسية» حول منعها من أداء العمرة؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>