بدء التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة أم القرى.. تعرَّف على التفاصيل

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تفتح جامعة أم القرى، اليوم الأحد، باب التقديم على وظائف شاغرة أو مشغولة بغير السعوديين، أكاديمية وتعليمية وصحية في عدد من التخصصات، وعلى وظائف شاغرة على نظامي “المستخدمين” و”بند أجور العمال”، ترغب في شغلها جميعًا بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

ويستمر التقديم حتى يوم السبت المقبل بالنسبة إلى الوظائف الصحية والتعليمية والأكاديمية الشاغرة، ووظائف نظام المستخدمين وبند أجور العمال.

أما الوظائف الأكاديمية المشغولة بغير السعوديين، فسيكون استقبال الطلبات عليها اعتبارًا من تاريخ الأحد (15 أبريل) ولمدة 6 أيام.

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