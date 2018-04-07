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«الجمارك» توضح سبب منع تصدير أكثر من عبوة واحدة لمياه زمزم

«الجمارك» توضح سبب منع تصدير أكثر من عبوة واحدة لمياه زمزم
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تواصل – الرياض:

قال المدير العام لجمرك حالة عمار خالد محمد الرميح، إن منع تصدير مياه زمزم مطبق منذ أكثر من ست سنوات، وإن أوامر سامية صدرت بعدم السماح بإخراج أكثر من عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم للحاج أو المعتمر، “للحد من المتاجرة فيها وضمان عدم تلوثها”. حسب “الحياة”.

وكان مقطع مصور ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من المعتمرين يستقلون حافلة متوجهين إلى الأردن بعد أدائهم مناسك العمرة، وأوضح مصور المقطع أن الجهات المعنية في منفذ حالة عمار مع المملكة الأردنية الهاشمية، منعتهم من إدخال مياه زمزم، وطلبت منهم رسوماً على المياه ويُظهر الفيديو قيام أشخاص برمي المياه على الأرض.

وقال الرميح: «طلبنا من صاحب الحافلة إعادة عبوات المياه وعدم تركها أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية »، مضيفاً «خرجت الحافلة التي كانت تحمل عدداً أكثر من المسموح به من ماء زمزم عائدة إلى إحدى محطات الوقود، وقام بعض المعتمرين بإفراغ وتحطيم عبوات المياه بشكل مستفز وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل، وربط هذا العمل في مواضيع خارج السياق، ولا علاقة لها بموضوع منع خروج مياه زمزم».

وأكد المدير العام لجمرك حالة عمار على أن المنع «قديم ومطبق على جميع المعتمرين والحجاج، ومن جميع الجنسيات، وفي جميع المنافذ الجمركية، وهدفه الحد من المتاجرة بمياه زمزم واستغلال الاسم وبيع عبوات مياه عادية أو ملوثة على أنها زمزم».

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