أطفال سوريا يُبادون بالكيماوي.. 100 قتيل في دوما وأمريكا تدعو للرد

تواصل – وكالات:

في جريمة بشعة، تهز أركان وضمير الإنسان الحي، قصف النظام السوري مدينة “دوما” السوري بغاز الكلور؛ ما أدى لوفاة أكثر من 100 قتيل فضلاً عن مئات المصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

ووفقاً لـ”العربية” فقد أفادت مصادر طبية وميدانية بارتفاع عدد ضحايا غارات النظام السوري بغاز الكلور على دوما لـ100 قتيل وإصابة المئات من الأطفال والنساء بالاختناق جراء الهجمات بالغازات السامة.

واتهمت جماعة جيش الإسلام قوات النظام السوري، أمس السبت، بإسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية، وقالت منظمة إغاثة طبية إن 35 شخصاً قُتلوا في هجومين كيماويين بالمنطقة.

وقالت الجمعية الطبية السورية الأميركية وهي منظمة إغاثة طبية: إن قنبلة كلور أصابت مستشفى في دوما؛ ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإن هجوماً ثانياً باستخدام الغازات ومنها غاز الأعصاب أصاب مبنى مجاوراً.

وقال باسل ترمانيني، نائب رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية المقيم في الولايات المتحدة لرويترز، إن عدد قتلى الهجوم الكيماوي بلغ 35 شخصاً. وقال عبر الهاتف “نتواصل مع الأمم المتحدة والحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل العشرات بينهم أطفال السبت في غارات للنظام السوري على مدينة دوما. وأوضح المرصد أنه تمت إعادة النظر في حصيلة القتلى، بعد ضربات دامية مساءً والعثور على جثث إضافية تحت الأنقاض.

إلى ذلك، أعلن جيش الإسلام إصابة أكثر من 500 شخص بحالة اختناق إثر غارات للنظام السوري بغازات سامة على دوما. وتحدثت “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ”الغازات السامة”، الأمر الذي سارعت دمشق إلى نفيه.

واستأنفت قوات النظام السوري، الجمعة، هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء “مبدئي” أعلنته روسيا وتعرقلت المفاوضات مع فصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة. وقتل منذ الجمعة 48 مدنياً في غارات على المدينة، وفق حصيلة للمرصد.

وكتبت منظمة الخوذ البيضاء على حسابها على تويتر “حالات اختناق في صفوف المدنيين، بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة (كلور)”. وأرفقت التعليق بصورتين، إحداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أكسجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل.

أمريكا تدعو لرد فوري

من جهتها دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى “رد فوري” إذا تأكدت تقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم بأسلحة كيمياوية على مستشفى في دوما بسوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في بيان “هذه التقارير مروعة وتتطلب رداً فورياً من المجتمع الدولي إذا تأكدت”.

واستشهدت ناورت بتاريخ رئيس النظام السوري بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيمياوية وقالت إن “حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية” وإن هناك حاجة “لمنع أي هجمات أخرى على الفور”.

وأضافت المتحدثة “في نهاية المطاف تتحمل روسيا، بدعمها الذي لا يتزعزع للنظام، المسؤولية عن هذه الهجمات الوحشية”.