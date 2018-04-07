قبائل يمنية ترفض القتال مع الحوثيين

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رفضت قبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الزج بأبنائها في الجبهات. وبحسب “مكة” فإن زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي حذر خلال اجتماع بقيادات جماعته، بينهم قيادات عسكرية كبرى من الاعتماد على القبائل اليمنية في الشمال وعلى رأسها قبائل طوق صنعاء، وأنه وجه القيادات الدينية والعسكرية الموالية له بقتل المتراجعين والمنسحبين من جبهات القتال، خوفا من انقلابهم على جماعته والذهاب للقتال في صفوف قوات الشرعية.

وكشف توفيق نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في تغريدة على تويتر، كيف هدد الحوثي قبائل طوق صنعاء، وأوقعهم في فخه. وقال إن مصطلحا متداولا لدى النخب السياسية بأن القبائل اليمنية ليس لها ولاءات مطلقة، لكنها تؤجر الولاءات، لكن الحوثي عندما اشترى ذمم قبائل الطوق بأموال قطر هددهم بأن من لم ينفذ ما عليه فالذبح مصيره.

ويقول القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع إن من يريد معرفة حجم الانهيار الذي وصلت إليه عصابة الحوثي عليه فقط متابعة اللجان التي ترسلها إلى المديريات والقرى لمساومة ضباط وأفراد القوات المسلحة وتخييرهم بين العودة إلى العمل تحت قيادة هذه العصابة أو التنازل عن رتبهم وأرقامهم العسكرية.

إلى ذلك، بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس، زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار تحركاته لإحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ نحو عام ونصف العام.