أمانة جدة تحدد 13 شرطًا لاختيار مقاول برنامج تصريف مياه الأمطار والسيول

تواصل – جدة:

وضعت أمانة جدة 13 شرطًا لاختيار المقاولين الموكولين بتنفيذ برنامج تصريف مياه الأمطار والسيول مشروعات، وأطلقت أمانة محافظة جدة دعوة لتأهيل المؤسسات والشركات للتنافس وتقديم عروضهم ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني.

ووفقا لـ”عكاظ” فإن ذلك يأتي في إطار المنافسة المغلقة لمشروعات تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المفتوح والنفقي والمثقبي وإنشاء محطات رفع المياه، وحددت الأمانة تاريخ 2018/4/22م آخر موعد لتقديم ملفات التأهيل.

وقالت مصادر بأمانة محافظة جدة لـ”المدينة”: إن نطاق عمل البرنامج هو تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المفتوح وتمديد خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة باستخدام الحفر النفقي، بالإضافة إلى تمديد خطوط تصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المثقبي وأعمال إنشاء محطات رفع مياه والمصبات البحرية.

وكانت المدينة قد نشرت قبل شهر عن طرح أمانة محافظة جدة 3 مشروعات لاستئجار صهاريج لسحب مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات لاستيعاب معدات مواجهة الأمطار والسيول.

يوجد أكثر من 500 معدة يتم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية لمواجهة الآثار المترتبة على تجمع المياه داخل الأحياء والشوارع العامة منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية و11 مركز إسناد، بهدف ضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار في المناطق الحرجة، وكذلك المناطق المتوقع تجمع مياه الأمطار في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية.