«شرطة تثليث» تحقق في تعنيف أب لابنته.. وتستدعي الفتاة

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أكدت مصادر مطلعة أن وحدة الحماية الاجتماعية بأبها خاطبت الجهات الأمنية في محافظة تثليث ومنطقة عسير، للتأكد من صحة ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض فتاة لخطر أو عنف من قبل والدها، بحسب “عكاظ”. وأشارت المصادر إلى أن شرطة تثليث استدعت الفتاة لتقديم بلاغ بالحالة.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حسابها على «تويتر»، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها، فإن الوحدة في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة.