«شرطة تثليث» تحقق في تعنيف أب لابنته.. وتستدعي الفتاة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

هكذا حاولت أُسَر آسيوية بمكة الاستفادة من «الجرب»

هكذا حاولت أُسَر آسيوية بمكة الاستفادة من «الجرب»

«التعليم»: دمج «الأول والثاني الابتدائي» في رياض الأطفال بمدارس البنات

«التعليم»: دمج «الأول والثاني الابتدائي» في رياض الأطفال بمدارس البنات

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

«شرطة تثليث» تحقق في تعنيف أب لابنته.. وتستدعي الفتاة

«شرطة تثليث» تحقق في تعنيف أب لابنته.. وتستدعي الفتاة
0

تواصل- متابعات:

أكدت مصادر مطلعة أن وحدة الحماية الاجتماعية بأبها خاطبت الجهات الأمنية في محافظة تثليث ومنطقة عسير، للتأكد من صحة ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض فتاة لخطر أو عنف من قبل والدها، بحسب “عكاظ”. وأشارت المصادر إلى أن شرطة تثليث استدعت الفتاة لتقديم بلاغ بالحالة.

 وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حسابها على «تويتر»، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها، فإن الوحدة في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تُعلِّق على مقطع فتاة تشكو تعنيف والدها وتصفه بـ«المدمن» (فيديو)

«العمل» تُعلِّق على مقطع فتاة تشكو تعنيف والدها وتصفه بـ«المدمن» (فيديو)

«أبا الخيل»: «العمل» تتخذ إجراءات حماية فتاة معنفة في حفر الباطن

«أبا الخيل»: «العمل» تتخذ إجراءات حماية فتاة معنفة في حفر الباطن

خدمة جديدة من وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص.. تأثيرها فوري

خدمة جديدة من وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص.. تأثيرها فوري

شركات تأجير سيارات تطالب بموظف أجنبي واحد.. و«العمل» ترد

شركات تأجير سيارات تطالب بموظف أجنبي واحد.. و«العمل» ترد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>