هيئة الكهرباء: هذه الحالات تستحق التعويض المالي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

هكذا حاولت أُسَر آسيوية بمكة الاستفادة من «الجرب»

هكذا حاولت أُسَر آسيوية بمكة الاستفادة من «الجرب»

«التعليم»: دمج «الأول والثاني الابتدائي» في رياض الأطفال بمدارس البنات

«التعليم»: دمج «الأول والثاني الابتدائي» في رياض الأطفال بمدارس البنات

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

هيئة الكهرباء: هذه الحالات تستحق التعويض المالي

هيئة الكهرباء: هذه الحالات تستحق التعويض المالي
0

تواصل- متابعات:

ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مقدم الخدمة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار بـ75 ريالاً عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني، و150 ريالاً للمستهلك غير السكني، على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالاً إضافية لكل 12 ساعة تأخير.

جاء ذلك ضمن عدة معايير اعتمدتها الهيئة، كدليل لضمان تقديم الخدمات للمشتركين ابتداء من عام 2018.

وتلزم المعايير مقدم الخدمة بعودة التيار خلال فترة 5 أيام عمل، على أن يتم تغريمه، في حال الفشل، بمبلغ 75 ريالاً، ثم 20 ريالاً عن كل 5 أيام عمل إضافية.

واشترطت الهيئة على مقدم الخدمة تقديم التيار خلال 40 يوم عمل، على أن يتم تغريمه بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني، في حال فشله.

وفي حال سداد المشترك لقيمة استهلاكه بعد فصل التيار عنه يُعاد إليه التيار خلال 3 ساعات في المناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية، مع تغريم مقدم الخدمة بمبلغ 75 ريالاً إذا تأخر عن تقديم الخدمة للفترة الماضية، إضافة إلى دفعه المبلغ ذاته عن كل 3 ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.

ويجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من انقطاع التيار، بأي وسيلة معتمدة من الهيئة، وفي حال عدم حدوث ذلك يلزم دفع 75 ريالاً غرامة للمستهلك.

كما تُلزم معايير “تنظيم الكهرباء” مقدم الخدمة بتقديم رد تفصيلي للمستهلك خلال 15 يوم عمل، وعند فشله في تقديم الرد خلال المدة يدفع مبلغ 75 ريالاً غرامة للمستهلك، على أن يتكرر المبلغ المدفوع عن المدة المماثلة عند عدم اكتمال الخدمة.

أما في حالة انقطاع كهربائي لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد عن 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن مقدم الخدمة سيكون ملزما بتعويض المستهلك بمبلغ 200 ريال.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>