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بالفيديو والصور.. حريق برج ترامب بنيويورك يسفر عن قتيل وإصابات

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تواصل – وكالات:

قُتل شخص وأصيب 5 آخرون بينهم 4 رجال إطفاء بجروح، بسبب حريق كبير اندلع في الطابق 50 من برج ترامب في نيويورك مساء أمس السبت، حسب ما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة من رجال الإطفاء عانوا من إصابات غير مهددة للحياة حيث شارك أكثر من 100 من رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

وقالت إدارة شرطة نيويورك:” إنه تم إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع حريق ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقًا”. ويمكن رؤية النيران والدخان المتصاعد من نوافذ الطابق الـخمسين من المبنى الواقع في جادة مانهاتن، في صورة نشرتها إدارة الإطفاء.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً “تمت السيطرة على الحريق في البرج و رجال الإطفاء قاموا بعمل عظيم”. يذكر أن برج ترامب يعد مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، ويضم منزلاً للرئيس الأمريكي في نيويورك بالإضافة إلى مطاعم ومحلات تجارية.

 

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