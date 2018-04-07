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توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية وغبار على 12 منطقة

توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية وغبار على 12 منطقة
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يشهد طقس اليوم الأحد مزيدا من الأمطار وكذلك الرياح المثيرة للأترية والغبار على مناطق عدة بالمملكة.

وقالت الأرصاد في توقعاتها بشأن طقس اليوم: “لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية”.

توقعات الهيئة شملت أيضا مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

ولم تستبعد “الأرصاد” تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

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