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«عمران» يؤيد تبليك المشاهير ويقول: ظهروا إبان «مراهقة» مواقع التواصل

«عمران» يؤيد تبليك المشاهير ويقول: ظهروا إبان «مراهقة» مواقع التواصل
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تواصل – الأحساء:

أيد الإعلامي جعفر عمران إطلاق هاشتاق «تبليك_المشاهير» على «تويتر» مؤخراً، والذي يدعو إلى حظر متابعة حسابات المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وأكد أن إطلاق الهاشتاق قبل نحو شهرين هو دلالة على وعي المتلقي الذي بدأ في اختيار الأفضل وفرز المحتوى الأفضل.

وأوضح أن بعض «المشاهير» ظهروا خلال فترة «مراهقة» مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعاً تضاؤل أعدادهم شيئاً فشيئا خلال العامين المقبلين.
جاء ذلك في محاضرته التي بعنوان «أنا إعلامي أنا إعلامية» في المقهى الثقافي بفرع جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، وأدارها محمد المزيدي.
وأشار عمران إلى أن الجمهور «المتلقين» باتوا في الوقت الحالي يحاكمون المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وهو قرار إيجابي، وأن جمع مئات الألوف من المتابعين لبعض المشاهير بدأت تنتهي، وأن أكثر هؤلاء الذين يطلق عليهم «مشاهير» كانت حساباتهم متخصصة في الطبخ والموضة والترفيه والتهريج -على حد قوله- عطفاً على هروب الكثير من المتابعين في «سناب شات» في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد التحديث الأخير، واصفاً بعض هؤلاء المشاهير بالمهمشين الذين سنحت لهم التقنية الحديثة بالظهور.
وقال إن بعض المتلقين أكثر ذكاءً من الإعلاميين، إذ إن الإعلامي يكتب وربما هناك أشخاص أفضل منه في هذه المعلومة، ومن الطبيعي المطلوب من الإعلامي توفير المعلومة الكاملة والصحيحة دون أي نقص أو ثغرات، مشدداً على من لا يقرأ لا يمكن أن يكون إعلامياً، لافتاً إلى أن الدراسات العلمية الحديثة المتخصصة تؤكد على أن الصورة تعطل التفكير الذهني بخلاف الكلمة، وأن الصحافة الورقية لا تزال تصقل المنتمين لها، مشدداً على كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية في الصحف الإلكترونية وكذلك الأخطاء العديدة في الكتابة والصياغة للمواد الخبرية والتقارير، واصفاً تلك الأخطاء بالمصائب المدمرة وهي من سمات الفوضى التي تنتشر بين الصحف الإلكترونية. حسب “الوطن”.

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