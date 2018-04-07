البنوك تطالب القطاع الخاص بأكثر من «تريليون» ريال «قروض وسحوبات»

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ارتفع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى 1.399 تريليون ريال، مقابل 1.397 تريليون في شهر يناير، حيث بلغت قيمة القروض والسلف والسحوبات على المكشوف نحو 1.331 تريليون، فيما وصل حجم الكمبيالات المخصومة إلى 12.152 مليارا، في حين بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 55.631 مليار ريال، وذلك بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي أصدرتها مؤخرا.

ووفقا لـ”الوطن” فإن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بلغت 314.911 مليار ريال، وتنقسم ما بين سندات حكومية وشبه حكومية بقيمة 269.390 مليار ريال، وائتمان مصرفي للمؤسسات العامة بقيمة 45.522 مليار ريال.

كما أظهر تقرير المؤسسة أن إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية «الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل» في شهر فبراير بلغت 10.176 مليارات ريال، حيث بلغ حجم واردات السلع الأخرى 5.324 مليارات ريال، وجاءت السيارات ثانياً بقيمة 1.492 مليار ريال، لتأتي عقبها مواد البناء بقيمة 1.279 مليار ريال، وتوزعت القيمة المتبقية على منسوجات وملبوسات وأجهزة وآلات وغيرها.

وخلص التقرير إلى أن مجموع مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير وصل إلى 213.596 مليار ريال، توزعت ما بين مؤسسة النقد، والمصارف المحلية والخارجية، وعملاء، بالإضافة إلى مصادر أخرى.