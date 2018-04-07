الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية

تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي، أن صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غادر إلى فرنسا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الملكي فيما يلي نصه:

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.