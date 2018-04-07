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مصادر طبية سورية: السلاح المستخدم في قصف دوما غاز «السارين» وليس الكلور

مصادر طبية سورية: السلاح المستخدم في قصف دوما غاز «السارين» وليس الكلور
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تواصل- وكالات:
ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة الكيماوي في دوما، مساء اليوم السبت، التي ارتكبها “نظام الأسد” إلى 75 قتيلًا وأكثر من ألف حالة اختناق، نتيجة القصف بالغازات السامة.
وقالت مصادر طبية في دوما، إن الأعراض التي ظهرت على المصابين تؤكد أن السلاح المستخدم في القصف هو غاز السارين وليس غاز الكلور.

ونقلت وكالة “كميت” المقربة من “جيش الإسلام” عن مصدر طبي على قناتها بتليغرام، قوله: “تم احصاء 75 شهيدًا من المدنيين كحصيلة أولية جراء استهداف دوما بالغازات الكيماوية”.

وكان “الدفاع المدني” أفاد منذ وقت قليل في بيان مقتضب، بأنه “سجل 40 قتيلًا من العائلات المختبئة بالأقبية وأكثر من 1000 حالة اختناق بين المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين بغازات سامة”.

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