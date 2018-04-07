مصادر طبية سورية: السلاح المستخدم في قصف دوما غاز «السارين» وليس الكلور

تواصل- وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة الكيماوي في دوما، مساء اليوم السبت، التي ارتكبها “نظام الأسد” إلى 75 قتيلًا وأكثر من ألف حالة اختناق، نتيجة القصف بالغازات السامة.

وقالت مصادر طبية في دوما، إن الأعراض التي ظهرت على المصابين تؤكد أن السلاح المستخدم في القصف هو غاز السارين وليس غاز الكلور.