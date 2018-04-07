زوج «المعلمة المتوفاة»: سامحت المتسبب في وفاتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

زوج «المعلمة المتوفاة»: سامحت المتسبب في وفاتها

زوج «المعلمة المتوفاة»: سامحت المتسبب في وفاتها
0

تواصل – عسير:

تنازل نائب قبيلة آل زعبة في محافظة محايل عسير إبراهيم شار عن حقه فيمن تسبب في مصرع زوجته المعلمة زاهية جابر، إثر حادث مروري في الساعة الثانية ظهرا مساء الجمعة، والعثور عليها متوفية داخل مركبة بعد نقلها إلى ججز المرور.

وقال زوج المعلمة المتوفاة، أنه لا يتهم أحدا في وفاة زوجته، مضيفا “سامحت من تسبب في وفاتها، ومتنازل عن حقي وهذه صدقه جارية للمتوفية في قبرها، وأصيب ثلاثة أشخاص”، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع، “اتجهت زوجتي المتوفاه برفقة ابنها حسن عسيري، الذي يرقد حاليا في قسم العناية المركزة في مستشفى محافظة محايل عسير، حيث نسكن إلى مدينة أبها، إلا أن القدر كان أسرع ووقع لهما الحادث المروري، ونقل المصابون إلى مستشفى محايل العام، وبينهم ابنها حسن، وحضرت الجهات المختصة لموقع الحادث، فيما نقلت مركبة ابنها إلى حجز المرور، وعند الساعة السابعة مساء عثر على زوجتي داخل المركبة متوفية في حجز المرور، بعد سؤال شقيق ابنها المصاب عن والدته خلال حضوره للمستشفى، وبعد ذلك نقلت إلى المستشفى متوفية”.

وأوضح “عند حضوري الساعة الثامنة مساء شاهدت الدماء جافة على وجهها، ولم أتخيل الذي حدث حيث كانت وفاتها قبل عدة ساعات، ولم أعلم بما حدث لها إلا في الواحدة صباحا”، مشيرا إلى أنه تزوجها قبل 12 عاما، ولم يرزق بأبناء حتى وفاتها أمس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعديلات جديدة في شروط زواج المواطنات من أجانب

تعديلات جديدة في شروط زواج المواطنات من أجانب

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

مستشارة قانونية: 8 عراقيل تواجه «زوج المواطنة»

مستشارة قانونية: 8 عراقيل تواجه «زوج المواطنة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>