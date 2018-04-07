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بالفيديو.. لحظة نجاة طفل من الدهس تحت عجلات سيارة في حفر الباطن

بالفيديو.. لحظة نجاة طفل من الدهس تحت عجلات سيارة في حفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لنجاة طفل من الدهس تحت عجلات سيارة جيب، بمنطقة حفر الباطن وذلك بعد أن سار وسط الشارع دون متابعة من أهله، فمرت من فوقه السيارة.

وأظهرت كاميرا المراقبة المركبة في أحد المحال في مدينة حفر الباطن، تحرك الطفل الذي كان في أحد الشوارع التجارية بعيدا عن أهله، ثم تحركت سيارة جيب لاند كروزر، إلا أن قائدها لم يشعر بالطفل، ولم يره، فسقط بين إطارات السيارة، ونجا بفضل الله.

وأثار المقطع ردود أفعال متابينة حيث وجه البعض اللوم إلى أهل الطفل، فيما تحدث آخرون عن أن قائد السيارة يجب أن يكون أكثر حرصا وينتبه لما يدور حول سيارته قبل انطلاقها.

 

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