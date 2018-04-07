طبيبة أمراض جلدية ترد على المعلومات المغلوطة عن الإصابة بـ«الجرب»

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كشفت استشاري ورئيس قسم الجلدية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الدكتورة ميساء عشماوي، علاقة النظافة الشخصية بالإصابة بعدوى مرض الجرب.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، مساء السبت، إنه لا توجد علاقة بين النظافة ومرض الجرب، فمن الممكن أن يصاب بالمرض شخص يمارس الاستحمام يوميًا، وأوضحت أن المقصود من التوصية بالاهتمام بالنظافة الشخصية هو تبديل الملابس وغليها، وتعريض البيئة المحيطة بالمريض مثل الملاءات ومفارش الأسرة لدرجة حرارة مرتفعة، وليس القصود بها الاستحمام على وجه الخصوص.

وتابعت، أن الفرق بين مريض مصاب بالجرب ويستحم يوميا وآخر لا يستحم، هو أن الأول مصاب بجرب “نظيف ويلمع” والآخر عكسه.

وتابعت: إن المصدر للجرب لابد أن يكون عدوى، والجرب نوعان، واحد للإنسان وآخر للحيوان، وجرب الحيوان لا يتكاثر على جلد الإنسان والعكس صحيح، فلا توجد علاقة بما يقال بأن مصدر الجرب لحوم أو جلود معينة.