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تعليم الرياض تبدأ مقابلة طالبات وطالبي التحويل لوظائف تعليمية

تعليم الرياض تبدأ مقابلة طالبات وطالبي التحويل لوظائف تعليمية
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، (الأحد 22 رجب 1439هـ)، مقابلة الإداريات والإداريين طالبات وطالبي التحويل لوظائف تعليمية في مسرح الإدارة.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، أنّ مقابلة الإداريات راغبات التحويل لوظائف تعليمية ستبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بينما ستكون مقابلة الإداريين من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساء على مسرح الإدارة.

وبيّن “العمري” أنّ مواعيد المقابلات تسجّل عن طريق برنامج المقابلات المعد من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أنها مستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكّدًا على ضرورة إحضار الهوية الوطنية والوثائق لمطابقتها وتدقيقها.

ودعا مساعد المدير العام المتقدمين والمتقدمات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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