سفارة المملكة بالأردن توضح تعليمات نقل ماء زمزم لزوار الحرمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة بالأردن بيانا توضيحا للرد على الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعتمرين أردنيين في منطقة “حالة عمار” على الحدود الأردنية السعودية وهم يسكبون مياه زمزم كانوا حملوها معهم من الديار المقدسة.

وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية، التعليمات المتعلقة بنقل ماء زمزم، بالنسبة للمعتمرين والحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

وأشارت في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم السبت، إلى أنه يسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، كما لا يسمح بنقلها لأغراض تجارية.

وأوضح البيان، أنه في ظل توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتم العمل على توفير ماء زمزم، خاصة في المدينتين المقدستين، بطرق سهلة ومريحة وحضارية، باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية؛ لضمان نقاء المياه، ووفقًا للمعايير العالمية، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة 5 و10 لترات، وجعلها في تناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.

ودعا المعتمرين إلى عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والحرص على الحصول عليها من مصادرها الرسمية، وهي موقع المشروع بكدي والنقاط الموجودة في المطارات، التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.

وأضاف، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، جندت 1200 عامل للعمل في إدارة سقيا زمزم، كما وفرت أكثر من 550 مشربية بها أكثر من 3 آلاف صنبور داخل المسجد الحرام، وأكثر من 25 الف حافظة لماء زمزم، في إطار حرص الرئاسة على تقديم ماء زمزم لقاصدي الحرمين الشريفين