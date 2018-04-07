سفير المملكة بإندونسيا: سنلاحق مصور الطلفة «هيفاء» لهذه الأسباب

تواصل – الرياض:

أكد سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي، أن السفارة ستلاحق المواطن مصوّر مقطع الطفلة هيفاء، لأنه نشر معلومات تسيء للشعب السعودي.

وأضاف الشعيبي أن المواطن عندما صور المقطع وقام بنشره ارتكب عدة أخطاء منها، أنه لم يتثبت من الموضوع ولم يرجع للجهات المختصة مثل السفارة، وأثار البلبلة لعمل سبق صحفي لنفسه، وأحرج جراء ذلك السفارة وأساء لقبيلة وشعب.

وتابع السفير بأنه تم إبلاغ المواطن بمراجعة السفارة لمناصحته وأن ما قام به قد أثر سلباً إلا أنه لم يتجاوب مع السفارة وهرب.

وكان السفير الشعيبي قد كشف اليوم السبت، أن تحريات الشرطة الإندونيسية، توصلت إلى كذب الأم بشأن ما زعمته خلال الفترة الماضية، من أنها زوجة لمواطن سعودي تُوفي في حادث قبل 9 سنوات بعدما أنجب منها “هيفاء”، حيث اعترفت أمام الشرطة بأن القصة التي اختلقتها لا أساس لها من الصحة.

كما ألقى الشعيبي باللائمة على المواطن الذي صور مقطع السيدة ونشره دون التواصل مع السفارة، للتحقق من كلامها، وللعمل على حماية السياح السعوديين من الاستغلال ودفع مبالغ لها بحكم أنها طفلة سعودية والدها متوفى.