توقعات بأمطار على المملكة نهاية الأسبوع الجاري

تواصل – فريق التحرير:

توقع نظام الإنذار المبكر، أن تتأثر مناطق شمال المملكة بحالة مطرية “جديدة” بدءاً من غد الأحد 8 أبريل 2018، على أن تشتد خلال النصف الثاني من الأسبوع.

وتعد المناطق الأوفر حظاً بالأمطار الرعدية – حسب التنبيه – ستكون محصورة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها السفوح الشرقية وصولاً إلى أجزاء مختلفة من المنطقة الوسطى بما فيها الرياض.

وتأتي تلك التوقعات على أثر اندفاع كتلة هوائية باردة وحوض علوي بارد نحو شرق البحر المتوسط وشمال المملكة.

ويتزامن ذلك مع اندفاع تيارات هوائية دافئة ورطبة في مختلف طبقات الجو نحو جنوب غرب ووسط الجزيرة العربية، تؤدي إلى تشكل أجواء غير مستقرة وهطول الأمطار الرعدية.