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كيف تتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة هاتف «آيفون»؟

كيف تتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة هاتف «آيفون»؟
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تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أن حرارة الهاتف المُرتفعة مدمرة للجهاز، وربما يكون السبب متمثل في بطارية الهاتف، إما لحصولها على مشكلة في عملية الشحن والتفريغ، أو إذا كانت قديمة ولا تستطيع الوصول إلى الشحن المطلوب.

إليك بعض النصائح التي من شأنها أن تساعدك في منع حرارة هاتفك من الارتفاع:

1- لا تدع تطبيقاتك قيد التشغيل في الخلفية

أحد أبرز الأسباب الأكثر شيوعاً لارتفاع حرارة الهاتف، هو ترك التطبيقات قيد العمل في الخلفية، هذا لأن المعالج يتم دفعه إلى أقصى حد وأن وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالهاتف تكون تعمل بكافة طاقتها، وللتوقف عن استخدام الكثير من عمل وحدة المعالجة المركزية، حاول إغلاق التطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام.

2- إعادة تشغيل هاتفك

إذا واجهت مشاكل في هاتفك فإن أول الأمور المطروحة أمامك هي إعادة تشغيل الهاتف، والتي في كثير من الأحيان تؤتي ثمارها، وفي بعض الأوقات يكون الهاتف بحاجة إلى الراحة، وكل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل الهاتف من ثم الانتظار لبعض دقائق قبل إعادة تشغيله.

3- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

من المعروف أن أشعة الشمس المُباشرة هي واحدة من الأسباب الرئيسية وراء هذه المشكلة، عندما تكون في السيارة، ضع هاتفك في جيبك أو في مكان آمن بعيداً عن أشعة الشمس المُباشرة. وأثناء شحنه، ضعه بعيداً عن النوافذ.

ووفقاً لشركة آبل، تعمل أجهزة iPhones في أفضل حالاتها في درجات الحرارة ما بين 32 و95 درجة فهرنهايت (0 و35 درجة مئوية).

4- لا تشحنه أثناء الاستخدام

عندما تشاهد فيلماً أو تلعب لعبة، فسيستخدم هاتفك المزيد من الطاقة، وبالتالي فإنه سيسحب المزيد من الكهرباء أثناء الشحن، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الحرارة مما يجعل هاتفك أكثر سخونة من المعتاد.

5- بطارية سيئة

إذا لم تفلح أي من النقاط السابقة، فقد تحتاج إلى بطارية جديدة، خاصة إذا لاحظت بأن هاتفك يستغرق وقتاً أطول في الشحن، وأن البطارية تنتهي بسرعة أكبر.

من المستحسن زيارة أقرب متجر محلي لآبل، وستتمكن من استبدال البطارية مجاناً إذا كان هاتفك لا يزال في الضمان أو مع خدمة +AppleCare، أما إذا كان الهاتف خارج الضمان فستتمكن من استبدال البطارية مقابل 29 دولاراً فقط.

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