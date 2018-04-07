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سفارة المملكة في ألمانيا تُحذر المواطنين بعد «حادثة مونستر»

سفارة المملكة في ألمانيا تُحذر المواطنين بعد «حادثة مونستر»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في ألمانيا، اليوم السبت، رعاياها لتوخي الحيطة والحذر، بعد نتيجة حادثة الدهس في مدينة مونستر الألمانية.

ونشرت عبر حسابها على «تويتر»: «تؤكد سفارة المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأنها على تواصل مستمر مع السلطات الألمانية للتأكد من سلامة أي مواطنين سعوديين نتيجة حادثة الدهس في مدينة مونستر الألمانية».

وأهابت السفارة بجميع مواطنيها الموجودين في مدينة مونيستر الألمانية أن يتبعوا التعليمات التي تُصدرها السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن التجمعات، وتوخي الحذر والحيطة.

وأفادت أن رقم الطوارئ بالسفارة هو: 00491755760249، وأشارت إلى أنه يمكن أيضا التواصل مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة عبر قنوات الاتصال المباشر وخدمة الواتس آب والرسائل النصية.

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