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وفاة 5 أشخاص مجهولي الهوية في حادث أليم على طريق (عرعر – طفيف)

وفاة 5 أشخاص مجهولي الهوية في حادث أليم على طريق (عرعر – طفيف)
أرشيفية
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تواصل – سلطان الصقري:
توفي 5 أشخاص (مجهولي الجنسية) جراء حادث أليم وقع فجر اليوم السبت، على طريق “عرعر – طريف” (بالقرب من حزم الجلاميد) غرب مدينة عرعر ٩٠ كم.
ونتج الحادث عن اصطدام مركبة تقل عائلة مكونة من خمسة أشخاص “مجهولي الجنسية” بشاحنة أخرى، ثم اصطدمت سيارة ثالثة بهم؛ ما أدى لوفاة 5 أشخاص، وإصابة شخص واحد.
وفي تصريحات لـ”تواصل” أكد “مساعد غالي العنزي – مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة” أنه باشر الحادث ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف في حزم الجلاميد وعرعر.

ولفت إلى أن البلاغ ورد من الدفاع المدني لغرفة العمليات الساعة 5:26 ص، وكان وصول أول فرقة إسعافية الساعة 5:31 ص.
وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله، ونقل جثامين الوفيات إلى مستشفى عرعر المركزي.

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر أن الجنسيات غير معروفة بالنسبة للهلال الأحمر، وأنه يمكن الحصول عليها من الجهات المعنية.

وأهاب “العنزي” بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وربط حزام الأمان وعدم السرعة أو الانشغال باستخدام الجوال أو غيره.

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