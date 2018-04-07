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لجنة عاجلة للتحقيق في مأساة المتوفاة داخل مركبة بحجز مرور عسير

لجنة عاجلة للتحقيق في مأساة المتوفاة داخل مركبة بحجز مرور عسير
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تواصل – الرياض:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات قضية المرأة المتوفاة التي وجدت في مركبة كانت تقلها وابنها بداخل حجز المرور بمحايل عسير بعد 5 ساعات من وقوع الحادث.

شمل التوجيه التحقيق مع جميع مباشري الحادث من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر؛ لمعرفة حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيما حدث.

وكان مواطن أصيب في حادث وقع في مثلث العيد على طريق محايل، اكتشف أن والدته التي كانت ترافقه في المركبة قد توفيت بعد أن تم نسيانها داخل السيارة التي نقلت إلى حجز المرور.

وتعود التفاصيل إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين ظهر أمس في مثلث العيد على طريق “محايل – أبها” نتج عنه حالة وفاة وثلاث إصابات وتم إسعافهم إلى مستشفى محايل، ولكن الغريب أن أحد المصابين تساءل عن حالة والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث وهنا كانت المفاجأة، حيث تبين أنها قد نُسيت محتجزة داخل المركبة التي نقلت لحجز المرور، وقد عُثر عليها متوفاة وتم إدخالها ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام، وتم فتح تحقيق بهذه الواقعة الغريبة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً ظهر أمس الجمعة عند الساعة 27:14 من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به ثلاث حالات؛ إحداها إصابته بليغة، وجميعها كانت محتجزة حيث تم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني، وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام وفقاً للمهام والمسؤوليات والإجراءات المنوطة بالفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مباشرة الحوادث المرورية.

وأضاف أنه عند الساعة 01:19 من مساء أمس الجمعة تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من أحد أفراد المرور يفيد بأنه يوجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين من جراء الحادث السابق، حيث تم التعامل معها ونقلها عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى محايل العام.

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