وفيات وإصابات بسبب الاختبارات.. 3 حوادث متزامنة لعائلات مصرية بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت 3 أُسَر مصرية في المملكة لحوادث متفرقة، اليوم، بسبب التقلبات الجوية في مناطق مختلفة في وقت متزامن، خلال عودتهم من اختبارات المصريين بالخارج.

ففي محافظة القريات، لقيت أسرة مصرية مصرعها، فجر اليوم، جراء احتراق سيارتهم نتيجة اصطدامها بشاحنة تنقل أسفلت.

وقال عيد الشريف، رئيس الجالية المصرية بمنطقة عرعر، إنه تم العثور علي السيارة متفحمة تماماً علي طريق الجلاميد الذي يربط بين منطقتي القريات وعرعر شمال المملكة.

وبيَّن، أن الأسرة تتكون من أربعة أفراد هم: الأب ويعمل اختصاصي تسويق بمحافظة القريات، والزوجة والأبناء (بنت ٨ سنوات) وشقيقها (٦سنوات).

وأشار الشريف إلى أن الأسرة كانت في طريقها من القريات إلى عرعر للحاق بموعد اختبارات ابنتها مريم التي تؤدي الاختبارات في مدينة عرعر التي تبعد عن مقر إقامتهم بالقريات نحو ٣٥٠ كم.

وفي السياق ذاته، تعرَّضت أسرة مصرية أخرى من محافظة أسوان بمدينة “نفي” التابعة لمحافظة الدوادمي لحادث أدى إلى وفاة الأب- مهندس- والأبناء، فيما دخلت الأم العناية، وباقي ابنين برفقة أحد جيرانهم، بعد عودتهم أداء الاختبارات.

كما تعرَّضت أسرة مواطن لحادث ثالث، أثناء العودة من الاختبارات الدراسية في السفارة المصرية، بإحدى مدن القصيم؛ ما تسبب في وفاة الأم والأب والابن، ودخلت الابنة العناية المركزة، فيما بقي 3 أطفال آخرون لدي أحد الجيران المصريين.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، قررت بدء امتحانات الفصل الأول لأبناء المصريين في الخارج، بدءاً من يوم السبت 31 مارس 2018، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني بدءاً من يوم السبت 7 يوليو 2018.

جديد بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة من متوسطة إلى غزيرة تُسْبَق برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).