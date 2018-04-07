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بدء تأهيل الملازمين القضائيين عبر «جدارات»

بدء تأهيل الملازمين القضائيين عبر «جدارات»
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العدل تقديم محاضرات ودورات تدريبية للملازمين القضائيين عبر برنامج «جدارات» بهدف إكسابهم مهنية العمل القضائي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم (السبت)، أن فكرة «جدارات» الذي يقدم من خلال مركز التدريب العدلي تتمثل في إتاحة الفرصة للملازمين القضائيين المتفرغين لدراسة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء، لاكتساب المهارات المهنية والشخصية التي ترفع من مستوى تأهيل الملازم في الجوانب التطبيقية والمهارية، بما يحقق المعايير المهنية للقضاة من خلال برامج تدريبية وتطبيقية يقدمها المركز باعتماد نموذج الجدارات المهنية.

ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة في مجال تأهيل الملازمين القضائيين، وإلى الارتقاء بالأداء في فترة التطبيق العملي في المحاكم لتحقيق الاستثمار الأمثل لمرحلة الملازمة، إضافة إلى استثمار فترة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء لرفع مستوى تأهيل الملازمين.

وأشارت إلى أن البرنامج يتكون من 4 فصول دراسية، بمجموع 384 ساعة للتدريب، ومجموع 200 ساعة للتطبيق العملي، ليكون المجموع 584 ساعة، يتقن الملازم خلالها ما يتعلق بالإجراءات القضائية، المهارات القضائية، السلوك القضائي، الأنظمة القضائية والعلوم الشرعية، المهارات الشخصية، إضافة إلى التطبيق العملي في المحاكم. يذكر أن الدفعة الأولى على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الذي كانت بدايته في الـ28 من شهر جمادى الأولى الماضي بمشاركة أكثر من 80 ملازماً قضائياً. حسب “الحياة”.

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