طائرة ترصد مشاهد مثيرة لمسيرات «جمعة الكوشوك» على حدود غزة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رصدت طائرة بدون طيار، مشاهد مثيرة لمسيرات العودة أمس الجمعة، والتي أُطلق عليها اسم “جمعة الكوشوك”؛ نظراً لاستخدام إطارات السيارات وحرقها على حدود قطاع غزة لحماية المتظاهرين من رصاص قناصة جيش الاحتلال الصهيوني.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “روسيا اليوم” على قناتها بـ”يوتيوب”، بؤراً مشتعلة من الإطارات، وتصاعد الأدخنة الكثيفة، والتي حجبت الرؤية عن قناصة جيش الاحتلال عن آلاف المتظاهرين الفلسطينيين.

وكان 10 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من ألف برصاص جيش الاحتلال شرق القطاع، في الجمعة الثانية لمسيرة العودة، والتي سُمّيت بـ”جمعة الكوشوك”.