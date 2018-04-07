«القدس الدولية» قلقة بسبب «تسارع التهويد»

تواصل – واس:

أعربت مؤسسة القدس الدولية عن قلقها البالغ بسبب مضي سلطات الاحتلال في مسارات تهويد القدس المحتلة واقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد الأقصى.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم إلى أن الاحتلال يعمل على المضي في مسارات التهويد المختلفة، ورأت أن تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى وصولاً إلى مشروع تهويد وجه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مؤشرات تؤكد، مع غيرها، مضي دولة الاحتلال في مشاريعها التهويدية.

وعدت مؤسسة القدس الدولية أن نضال الشعب الفلسطيني المشروع ومسيرات العودة يؤكد ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه، وقدرته على المواجهة.

من جهته، دعا مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود إلى حماية المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات المستوطنين الذين يستغلون – ما يسمونه بالأعياد العبرية – لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.

وعد حمود أن ما يجري الآن في الأقصى المبارك هو استفزاز لمشاعر الفلسطينيين ولشعوب الأمة الغاضبة من سلوك الاحتلال الهمجي المستمر في فلسطين المحتلة.