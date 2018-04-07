«القدس الدولية» قلقة بسبب «تسارع التهويد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

«القدس الدولية» قلقة بسبب «تسارع التهويد»

«القدس الدولية» قلقة بسبب «تسارع التهويد»
0

تواصل – واس:

أعربت مؤسسة القدس الدولية عن قلقها البالغ بسبب مضي سلطات الاحتلال في مسارات تهويد القدس المحتلة واقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد الأقصى.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم إلى أن الاحتلال يعمل على المضي في مسارات التهويد المختلفة، ورأت أن تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى وصولاً إلى مشروع تهويد وجه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مؤشرات تؤكد، مع غيرها، مضي دولة الاحتلال في مشاريعها التهويدية.

وعدت مؤسسة القدس الدولية أن نضال الشعب الفلسطيني المشروع ومسيرات العودة يؤكد ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه، وقدرته على المواجهة.

من جهته، دعا مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود إلى حماية المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات المستوطنين الذين يستغلون – ما يسمونه بالأعياد العبرية – لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.

وعد حمود أن ما يجري الآن في الأقصى المبارك هو استفزاز لمشاعر الفلسطينيين ولشعوب الأمة الغاضبة من سلوك الاحتلال الهمجي المستمر في فلسطين المحتلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الاحتلال الصهيوني يقتل 3 فلسطينيين ويصيب أكثر من 150 في غزة

الاحتلال الصهيوني يقتل 3 فلسطينيين ويصيب أكثر من 150 في غزة

الاحتلال يطلق الرصاص على رعاة أغنام ويصيب شابين شرق غزة

الاحتلال يطلق الرصاص على رعاة أغنام ويصيب شابين شرق غزة

إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الصهيوني

إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الصهيوني

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل طفلاً و4 شبان شرق القدس

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل طفلاً و4 شبان شرق القدس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>