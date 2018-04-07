«الصحة»: شفاء جميع الحالات المصابة بـ«الجرب»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، بياناً توضيحياً حول ما يتم تداوله حول تفشي مرض الجرب خارج مكة المكرمة ووجود إصابات في مدن أخرى.

وأكدت أن جميع ما يتم تداوله من أرقام متعلقة بإصابات مرض الجرب والتفشيات خارج مكة المكرمة غير صحيح، ما لم يكن صادراً عن جهة رسمية معتمدة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المصابين حسب الرصد اليومي للحالات بدأ في التراجع مع شفاء جميع الحالات المصابة خلال الأيام الماضية في مكة المكرمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المسجلة والتي تتم معالجتها في مكة المكرمة بلغ، حتى يوم أمس (الجمعة)، 2156 حالة، من بينها 1774 حالة في المدارس.