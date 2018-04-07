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مدني الرياض ينقذ 31 محتجزًا في سيول ومياه الأمطار بمحافظات المنطقة

مدني الرياض ينقذ 31 محتجزًا في سيول ومياه الأمطار بمحافظات المنطقة
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تواصل – واس:

نفَّذت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، عمليات إنقاذ عدد من المحتجزين في مواقع شهدت سيولاً جراء هطول الأمطار بمحافظات المنطقة أمس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي أنَّ فرق الدفاع المدني في محافظة الدوادمي تمكَّنت من إنقاذ (31) شخصاً، نتيجة تعرض مركباتهم للاحتجاز في مركز ساجر ومركز الجمش وفِي وادي جبله ومواقع أخرى مختلفة أغلبهم من العائلات.

وبيَّن الحمادي أنَّ فرق الدفاع المدني في محافظة الدرعية تعاملت مع بلاغ احتجاز للمركبة في وادي الحيسيه على متنها عائلة وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذهم ولله الحمد فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وأكد الحمادي جاهزية فرق الدفاع المدني، وتأهبها للتعامل مع أي حالات طارئة، داعياً الجميع للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والحذر من المستنقعات التي تشكلت في المناطق البرية بفعل الأمطار الغزيرة، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

 

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