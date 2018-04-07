«الزراعة» تضيف 4 محاصيل على قوائم الممنوعات من التصدير

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مفاجأة بقضية الطفلة «هيفاء».. هذا ما اعترفت به أمها

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

«الزراعة» تضيف 4 محاصيل على قوائم الممنوعات من التصدير

«الزراعة» تضيف 4 محاصيل على قوائم الممنوعات من التصدير
0

تواصل – الرياض:

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة 4 محاصيل جديدة وهي “الذرة، الزيتون، القرع، العنب”، إلى قائمة منع التصدير إلى الخارج، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من (نوفمبر) المقبل، ليصبح إجمالي المحاصيل الممنوع تصديرها تسعة في تاريخ المنع نفسه.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فقد أكدت مصادر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة حددت في (يناير) أربعة محاصيل طازجة يمنع تصديرها، لتدخل مع القائمة القديمة المعلن عنها في سبتمبر 2012 التي تشمل “البطيخ، الشمام، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم”.

وبحسب المصادر فإن الوزارة حددت المحاصيل الخمسة التي تزرع في الأراضي المكشوفة بهدف ترشيد استخدام المياه، وقصر بيعها في الأسواق المحلية، إذ أكدت أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات بين جهات الاختصاص لتحديد أهم هذه المحاصيل.

وفي سياق متصل، تعمل السعودية على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائياً قبل حلول (نوفمبر)، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها.

ووضع مجلس الوزراء ضوابط وخيارات؛ منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً، بينما يتم إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار.

ومن المقرر أن يساعد التطبيق بعض المزارعين على إنتاج محاصيلهم داخل البيوت المحمية، واستخدام طرق الري الحديثة المناسبة، كما أنه من المؤمل أن تكون هناك استفادة مثلى لمثل هذه المحاصيل بإقامة صناعات لإيجاد منتج نهائي، ما يتيح فرص عمل وتقنية للتعامل مع الفائض من المنتج إن كان هناك فائض، والهدف من هذا القرار هو ترشيد استخدام المياه وهو المؤمل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشؤون الزراعية توضح حقيقة نسبة الإصابة بالسرطان في المدينة

الشؤون الزراعية توضح حقيقة نسبة الإصابة بالسرطان في المدينة

«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

طريقة بسيطة لحفظ «العنب» نصف عام دون أن يتغير (فيديو)

طريقة بسيطة لحفظ «العنب» نصف عام دون أن يتغير (فيديو)

400 ألف ريال غرامة لمن يلجأون لحقن الحيوانات بالـ«البوتكس»

400 ألف ريال غرامة لمن يلجأون لحقن الحيوانات بالـ«البوتكس»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>