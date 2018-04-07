«النقل العام»: لم نُرخص بنقل الركاب مقابل أجر لمُلاك السيارات الخاصة

تواصل – الرياض:

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة 20 من المادة (2) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26/10/1438 هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخصة من قبل هيئة النقل والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم.

وأفاد “المطيري”، في تصريح اليوم، أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة بل للمسجلين نظاميا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة.

وأكد وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.