هكذا حاولت أُسَر آسيوية بمكة الاستفادة من «الجرب»

تواصل – أحمد الشهري:

كشف أطباء، اليوم السبت، عن محاولات من بعض الأسر الآسيوية لاستغلال قرار صرف مكافآت مالية للطلاب المصابين بمرض “الجرب” بمدارس مكة المكرمة.

ونقلت “المدينة” عن أحد الأطباء، لم تذكر اسمه، قوله: “حاول عدد طفيف من الأسر لتعريض أبنائهم للإصابة بالمرض خاصة وأن الأدوية الطبية الفعالة متوفر وإمكانية الشفاء لا تتجاوز أربعة أيام”.

وأكد أن “ما تم رصده هو محاولة البعض إثبات إصابة ابنه بالمرض دون التأكد من نيته في ذلك، ويتم التعامل معه بعدم تسليمه تقرير طبي يثبت إصابته بالمرض”.

يشار إلى أن “صحة مكة”، كلفت ١٩ فرقة طبية ميدانياً في الأحياء التي شهدت إصابة بالمرض لتقديم الخدمات التوعوية والوقائية والعلاجية، ومتابعة حالة المصابين السابقين.