للمرة الأولى.. تحسين الأوضاع وبند 105 بـ «تعليم الرياض»

تواصل – الرياض:

للمرة الأولى في عهد التعليم وبعد مرور سنوات طويلة من مطالبات العاملين على بندر الأجور والعاملين على بند محو الأمية والمقطوع وبند 105، أعلنت إدارة تعليم الرياض تحسين أوضاع هذه الفئات، في حين لم تتجرأ بقية الإدارات التعليمية الأخرى في مناطق ومحافظات المملكة على تحسين أوضاع موظفيها في تلك الفئات.

وأصدرت مديرة مكتب التعليم بجنوب الرياض «بنات» منى الغريب تعميماً لكل المدارس التابعة لها، تؤكد تحسين أوضاع موظفي بند الأجور والمستخدمين والعاملين على بند محو الأمية والمكافأة المقطوعة وبند 105، مشيرة إلى وجوب رفع أسمائهم عبر البريد الإلكتروني في مدة أقصاها أسبوع واحد فقط.

واستندت مديرة مكتب التعليم بجنوب الرياض على خطاب مدير إدارة الأمن والسلامة في إدارة تعليم الرياض حميدي العنزي الذي شدد على الحرص على سير العمل وإكمال الإجراءات النظامية لحصر موظفي بند الأجور والمستخدمين ممن أتموا أربع سنوات والعاملين على بند محو الأمية والمكافأة المقطوعة وبند 105 بهدف تحسين أوضاعهم.

وقال الخطاب: «بناءً على التفاهم مع إدارة تنمية الموارد البشرية حيال سد العجز الحاصل في الحراسات، فإنه يجب تزويد إدارة الأمن والسلامة المدرسية ببياناتهم خلال أسبوع من تاريخه لتزويد إدارة تنميه الموارد البشرية بذلك والعمل على تحسين أوضاعهم»، وفقاً لـ”الحياة”.