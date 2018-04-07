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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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بعد مشاجرة.. مقتل سعودي إثر سقوطه من فندق في البحرين

بعد مشاجرة.. مقتل سعودي إثر سقوطه من فندق في البحرين
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تواصل – أحمد الشهري:

قُتل مواطن عشريني، بعد سقوطه من أحد الأدوار العلوية في فندق يقع وسط العاصمة البحرينية المنامة، وذلك إثر مشاجرة وقعت داخل الفندق.

وباشرت الجهات الأمنية البحرينية موقع الحادث، بعد تلقيها البلاغ، وقامت بتطويق الموقع وإقفال مخارج ومداخل الحي واتخاذ اللازم.

من جانبه، قال سفير المملكة بالبحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن “الحادثة تحت إجراءات التحقيق الذي سيُظهر إن كانت هذه الحادثة بها شبهة جنائية أم لا”.

وأصاف “آل الشيخ”: أن السفارة استلمت القضية بشكل رسمي؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية البحرينية، ونحن في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية أثناء إجراء التحقيقات، وأيضاً مع النيابة العامة.

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