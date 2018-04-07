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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 144 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 144 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (144) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الادارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك من يوم غدٍ الأحد22-07-1439هـ وحتى نهاية دوام الاثنين 23-07-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات،  وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
– الهوية الوطنية.
– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
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