«التعليم»: دمج «الأول والثاني الابتدائي» في مرحلة رياض الأطفال بمدارس البنات

تواصل – فريق التحرير:

قرَّرت وزارة التربية والتعليم، البدء في تنفيذ دمج طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي مع رياض الأطفال، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المجتمعي سابقاً.

وبحسب ما أوردت “الميدان التعليمي” على حسابها بموقع “تويتر”، فإن المرحلة الأولية ستصبح خمس سنوات، وسيتم إسنادها للمعلمات، وستكون في مبانٍ إلحاقية في مدارس البنات.

ولم توضح الصحيفة المختصة بمتابعة أخبار وزارة التعليم، مزيداً من التفاصيل حول القرار، ووقت التنفيذ الرسمي، فيما يتوقع أن يكون بداية تطبيقه من العام القادم.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أكد منذ يومين على هامش الإعلان عن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018، تخصيص أكثر من 2 مليار ريال لدعم رياض الأطفال والتعليم المبكر في المملكة.

وأشار الوزير إلى أن دمج الصفوف الأولية مع مراحل الطفولة المبكرة سيتم في مدارس البنات، خلال فصول ملحقة، وأن 17 % فقط نسبة الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مرحلة التعليم المبكر قبل بدء دراستهم الابتدائية معتبرا إياها نسبةً ضعيفة، إذ تستهدف الوزارة الوصول إلى 70 % مستقبلاً.