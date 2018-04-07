أخيراً.. «واتسآب» قرَّر إراحة مستخدميه بـ«ميزة رائعة»

تواصل – فريق التحرير:

قرَّر تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” طرح تحديث جديد، سيتم تعميمه قريباً على كافة مستخدميه، سيكون بمثابة “راحة كبيرة” لهم.

وقال موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص: إن التطبيق طرح فعلياً في نسخة “البيتا” الخاصة به على نظام تشغيل “أندرويد”، تحديثا، سيكون بمثابة “تغيير كبير” في طريقة استخدام “واتسآب”.

ويتمثل التحديث الجديد، في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى “ضغطة مطولة” بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية.

بعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد على “واتسآب”، سيظهر له زر “ميكروفون” جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لقفل التسجيل.

كما سيمكن المستخدم أيضاً من إلغاء التسجيل أو حذف الملف من دون إرساله أو حفظه، ومن المتوقع أن يدعم “واتسآب” قريباً التحديث الجديد، لكافة مستخدميه على “أندرويد” و”آي أو إس”.