تعرَّف على القدرات العسكرية الفائقة للطائرة السعودية بدون طيار «صقر 1» (فيديو)

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طورت “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية”، طائرة دون طيار تم تصنيعها بأيادٍ سعودية؛ إذ إن لها القدرة على حمل صواريخ موجهة بنظام الليزر.

وتتراوح مدة الطيران للطائرة “صقر1” بين 24-48 ساعة ويصل مدى التحكم فيها إلى 250 كيلومتراً، وتستطيع القيام بمهمات استطلاعية وبحثية، وتحتوي على أجهزة تصوير عالية الجودة.

والطائرة مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية تردد KA التي تعطي تفوقاً لهذه الطائرة، بالتحليق على مدى يزيد على 2500 كم.

يشار إلى أن مشروع الطائرة “صقر1” يأتي ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني المنبثق عن “رؤية 2030”.